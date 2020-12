Iniciativa y actitud. No se puede ser pasivo y esperar a que alguien proporcione una forma de vida. Hay un problema para el que no nos habíamos organizado, pero cuanto menos tiempo se pase llorando y más pensando en qué se puede hacer, mayores posibilidades de lograr resultados. El mundo de hoy pertenece a las personas con actitud constructiva y ganas de colaborar. El conflicto paraliza. No hay ningún error cometido que no se pueda resolver. Hay que resolverlo y pasarlo bien haciéndolo.