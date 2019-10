Una madre logra que su hijo pueda repetir curso por segunda vez en Primaria tras padecer un cáncer infantil

Una madre ha conseguido que su hijo , que no pudo ir al colegio hasta los nueve años por un cáncer infantil, haya repetido curso por segunda vez en Primaria después de iniciar una campaña en Change.org para pedir a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que estableciera excepciones a la normativa que establece que un alumno no puede repetir dos cursos en dicha etapa educativa.

"Nosotros le transmitimos que no pasaba nada, que no era su culpa y que el curso siguiente nos íbamos a esforzar muchísimo para alcanzar el ritmo de los otros niños, y que si no llegábamos ese año, lo intentaríamos un año más", explica Encarni, antes de señalar que lo que no sabían es que, de acuerdo a la ley, acababan de "gastar" su "única y última oportunidad" para que su hijo repitiera.