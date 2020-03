Aquí a los camioneros no se les cobra: la ola solidaria con los que impiden que nos quedemos sin nada

El estado de alarma ha dejado más patente que nunca la importancia de la labor de los transportistas, que ahora recorren casi a solas las carreteras españolas, erigiéndose en pieza clave para garantizar el abastecimiento de productos a millones de ciudadanos que permanecen confinados en sus casas.



Transitan por vías casi vacías durante horas y horas, pero no están solos. Muestra de ello es la oleada de apoyo y solidaridad que se ha despertado en muchos ámbitos, pero sobre todo entre los que día a día conviven con ellos y los que mejor conocen la dureza de su trabajo, que son las estaciones y restaurantes a pie de carretera.



Al igual que hacen los camioneros a diario, el ejemplo del restaurante El Hacho de Lora de Estepa (Sevilla), en la A-92 entre Sevilla y Málaga, ha recorrido el país de sur a norte a través de las redes sociales, gracias a su idea altruista de ofrecerles el avituallamiento necesario de forma totalmente gratuita.



"Estamos con los camioneros. Esta lucha es de todos, no podemos abrir, pero sí ayudar. Transportista, autoservicio gratis, por favor, coja lo que necesite", rezan dos grandes carteles en la fachada del establecimiento cerrado, junto al que hay un "food truck" con agua, refrescos, café, bollería, papel higiénico, microondas... La única condición que se exige también queda clara en otro cartel: "No admitimos dinero, gracias".



El vídeo, grabado por un transportista "para que se entere el país entero", ha conseguido su objetivo y viaja de móvil en móvil, como buena muestra de otras muchas iniciativas que se han puesto en marcha por toda la geografía española.



Hay establecimientos que regalan bocadillos, platos calientes o bebidas; otros hacen precios especiales de uno o dos euros; se ofrecen baños y duchas gratis; algunos llevan la comida, e incluso tabaco, "a domicilio" a cualquier punto kilométrico de la carretera en la que se encuentran; y también hay empresas que ofrecen sus naves para descansar, comer y asearse durante los viajes.



Es el caso de un bar de Santa María del Campus Rus, un pequeño pueblo de Cuenca, que reparte gratis bocadillos y bebidas a los transportistas; algo que también hacen otros como el Restaurante Guadalquivir, en Mengíbar (Jaén); el Restaurante El Paso, en Buelna (Asturias); el Restaurante Camino de Burgos, de Cabañas de Virtus; o el Grupo Arnedo en Padrejón (La Rioja), que da comida y cena gratis.



El catering Pepe Berenguer, de Aguilar de la Frontera (Córdoba), te sirve en el camión tu comida, también tabaco, en cualquier punto kilométrico de la carretera entre Lucena y Montilla.