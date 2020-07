Una nueva gripe porcina con potencial de convertirse en pandemia pone en alerta a Brasil

Siqueira enfatiza que, aunque esta variante del virus tiene un potencial pandémico, no necesariamente significa que causará una pandemia . Con esta definición los investigadores quieren destacar lo contagioso que puede resultar un virus nuevo, porque la población no tiene inmunidad contra él.

Siqueira explicó que tendría el mismo potencial que el nuevo virus porcino de influenza de la cepa G4, identificado en China; pero, a diferencia de este, que difícilmente se transmite a humanos, el brasileño ya se comprobó que sí puede llegar a las personas, aunque con dificultades y en particular para transmitirse de un humano a otro. "Toda la evidencia que tenemos es que se transmite con dificultad del cerdo a los humanos, y no se transmite de una persona a otra. Por lo tanto, no se transmite fácilmente. Tendría que someterse a mutaciones que le dieran la capacidad no solo de saltar entre especies, sino de ser efectivamente transmisible en nuestra especie", resaltó Siqueira.