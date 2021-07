Informativos Telecinco - edición mediodía viernes 02 de julio 2021

Tarde emocionante para acompañar a Telecinco y animar con fuerza a la selección en un partido emitido por esta casa. Después del subidón de los 5 goles a Croacia, La Roja está lista para que Suiza no nos estropee la ilusión. La confianza de los aficionados en España es absoluta. Dándolo todo están también los que han ido a San Petersburgo para vivir un ansiado triunfo enfundados en los colores de la selección por la que todos apuestan. Los de Luis Enrique no se ponen límites, pero se miden con un rival, no lo olvidemos, que eliminó a la mismísima campeona del mundo.