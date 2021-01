Informativos Telecinco - edición mediodía viernes 15 de enero 2021

Las comunidades endurecen las restricciones

Adelantar el toque de queda es ahora la herramienta por la que apuestan las comunidades en su intento desesperado por frenar la tercera ola del coronavirus. La más estricta es País Vasco que baraja vetar las calles a partir de las 6 de la tarde, algo que no descarta tampoco Galicia y Castilla y León se plantea a las 8. Un adelanto tan grande que necesitaría modificar el toque de queda. En Madrid lo adelantan a las 11 y piden que no haya reuniones en casa con no convivientes.