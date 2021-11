Informativos Telecinco - edición mediodía lunes 8 de noviembre de 2021

Ocho semanas de erupción en La Palma y el volcán está más activo que nunca. Hoy el Cumbre Vieja sigue coronado por grandes columnas de gases, aunque no ha dejado de cambiar a lo largo de la mañana. No es de extrañar que alguna de las zonas de exclusión parezcan auténticos vertederos de ceniza. La buena noticia es que la lava no amenaza nuevos territorios: sigue discurriendo por las coladas ya existentes.