Informativos Telecinco - edición mediodía martes 25 de enero de 2022

Rusia continúa con sus demostraciones de músculo militar. Desde el recrudecimiento de la crisis con Ucrania no hay día que no distribuya imágenes de las maniobras de sus fuerzas armadas. En respuesta, EEUU y sus aliados en la OTAN han puesto a sus tropas en alerta, al tiempo que refuerzan al Ejército ucraniano con el envío de armamento. Todas las partes aseguran que, en cualquier caso, siguen apostando por la vía diplomática para evitar el conflicto militar. También los ucranianos confían en el diálogo, aunque parte de la población no descarta que la guerra con Rusia sea inevitable.