Informativos Telecinco - edición martes 30 de noviembre de 2021

Mantener la tranquilidad y confiar en las vacunas; ese es el mensaje casi unánime ante la expansión de la variante ómicron. España registra ya dos casos: son dos personas vacunadas y solo presentan síntomas leves que no han precisado su hospitalización. El mensaje, no obstante, no impide que se rastreé cualquier nuevo contagio y que se tomen medidas como el cierre de los vuelos con África del Sur que acaba de aprobar el Consejo de Ministros.