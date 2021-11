Informativos Telecinco - edición miércoles 10 de noviembre de 2021

Se agrava la c risis de los refugiados en la frontera entre Polonia y Bielorrusia . La Unión Europea ha decidido emprender una ofensiva diplomática para parar la llegada de inmigrantes. De hecho, el presidente del Consejo Europeo acaba de reunirse en Varsovia con el primer ministro polaco .

Este viernes se estrena una de las películas españolas más ambiciosas y más esperadas. Se trata de Way down, la historia del robo del siglo al banco de España en plena final del mundial de Sudáfrica. Hoy se ha presentado este thriller de acción, producido por Telecinco Cinema y dirigido por Jaume Balagueró. La banda de atracadores la integran grandes actores españoles e internacionales. No hay mejor excusa para volver a las salas y celebrar el cine, nuestro cine, a lo grande.