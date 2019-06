Informativo Noche

Muere Chicho Ibáñez Serrador, el más genial de los creadores en la televisión y el cine en España: un maestro de la imagen, de los espacios y series de terror, pero también de los grandes espectáculos televisivos; el encargo real a Pedro Sánchez para formar Gobierno ha movilizado las negociaciones políticas. Negociaciones que no van en la línea de una coalición con Podemos. Hoy el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, ha matizado y dice que Podemos es socio pragmático preferente; PP y Vox llegan a un principio de acuerdo para gobernar allá donde no sea necesario el apoyo del partido de Rivera; Theresa May deja de ser la líder del partido conservador británico; crece la tensión entre Estados Unidos y Rusia por un incidente entre dos buques de guerra en aguas del Pacífico… Toda la información, con Pedro Piqueras.