Informativo Noche

La gota fría vuelve a golpear con fuerza el sudeste de la Península. No han pasado ni tres meses de la última y las calles de varias localidades de Murcia y Almería vuelven a parecer auténticos ríos para desesperación de los vecinos, que ya no pueden más. Hoy, de nuevo, han pasado prácticamente todo el día achicando agua de sus casas y de sus comercios; Greta Thunberg llega a Lisboa tras tres semanas de singladura por el Atlántico. A última hora, decidía cambiar de planes. No viajará a Madrid para asistir a la Cumbre del Clima hasta dentro de unos días; en el Congreso y en el Senado este martes ha arrancado la decimocuarta legislatura, que será, como todo apunta, muy movida y, de momento, sin visos de desbloqueo… Toda la información, con Roberto Fernández.