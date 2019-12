Murcia, otra vez zona cero de los temporales: "Es la segunda vez que pierdo mi casa"

La fuerza con la que llovía presagiaba un torrente incontrolable. Ese que intimidaba a quienes lo veían pasar desde casa. Los vecinos reconocen que el pánico ya no les abandona. Porque Murcia se ha convertido en la zona cero de los temporales.

Su imagen está empezando a ser relacionada con riadas, con casas empantanadas, con familias que lo pierden todo. Y eso no ayuda. Los vecinos no se lo creen. Ahora que el cambio climático está en boca de todos, con su Cumbre en Madrid ellos se sienten ya como si estuvieran en el Polo Norte. Algunos reconocen que la situación empieza a ser como el día de la marmota. “Yo ya he perdido mi casa dos veces”, lamenta uno de los vecinos que vuelve a mirar con pesar al cielo.