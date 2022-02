La Fórmula 1 tampoco irá a Rusia porque "está para unir a las personas y las naciones"

El Mundial de Fórmula 1 no disputará esta temporada el GP de Rusia en las circunstancias actuales, previsto para el último fin de semana del mes de septiembre. Así lo ha anunciado la F1 en un comunicado a las 13:00 de este viernes 25 de febrero en el que sólo informan de la cancelación del gran premio y no de si será o no sustituido. La noticia se sabe horas después de que Rusia haya perdido también la final de la Champions, que se celebrará en Francia.