Informativo Matinal

Este martes 23 de julio tendrá lugar la primera votación de investidura en el Congreso de los Diputados . El candidato Pedro Sánchez lo tiene muy complicado. Partido Popular, Ciudadanos, Vox y, a última hora de ayer, Junts per Cataluña, ya han dejado claro que votarán que no. Durante la sesión de ayer, el tono bronco entre Sánchez e Iglesias mostraron en el hemiciclo que las negociaciones entre sus formaciones no van por buen camino; ya son 34 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas después de que un hombre de 57 matara a su pareja en Calpe, Alicante . EL presunto agresor posteriormente intentó suicidarse; El caos regresa a las calles de Caracas. Nuevo apagón en la capital en plena hora punta. Miles de personas han tenido que buscar un transporte alternativo al tren y al metro. En esta ocasión el Gobierno lo atribuye a un ataque electromagnético… Toda la información con Alba Lago y Arancha Morales.