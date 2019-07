Informativo Matinal

Vox tumba con sus votos el Gobierno del PP en Murcia. Los de Santiago Abascal dicen 'NO' a López Miras y obligan a los partidos a buscar una solución antes de dos meses. Desde el PP, y con la vista puesta en otras comunidades como Madrid, Teodoro García Egea ha calificado a Vox de "ultraderechita cobarde". Y mientras también avanzan los plazos de cara a la investidura del Gobierno central. El presidente en funciones estuvo anoche aquí, en Informativos Telecinco, y quiso dejar clara su posición: no depender de los independentistas. A falta de 17 días para la investidura, Sánchez volvió a tender la mano a Unidas Podemos con un Gobierno de Cooperación, aunque no de coalición, y abrió la puerta a posibles ministerios de independientes propuestos por la formación morada... La actualidad con Alba Lago y Leticia Iglesias.