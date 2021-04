200 millones de dosis de la vacuna llevan a AstraZeneca a los tribunales

Bruselas lleva a AstraZeneca a los tribunales por incumplimiento de contrato . Calcula que el laboratorio le suministrará 200 millones de dosis menos de lo pactado. En Europa faltan y en Estados Unidos sobran. Donarán 60 millones de inyectables de este fármaco a otros países porque allí el suero no ha sido aprobado por la agencia americana del medicamento.

La batalla entre la Unión Europea y la farmacéutica AstraZeneca desembarca en los tribunales. Y parece que no ha hecho más que empezar.

Una vacuna también para países pobres

En cualquier caso, Europa ha anunciado que además de la denunció, no comprará los 100 millones de dosis adicionales a los que tenía opción, según el acuerdo firmado y que centraliza la compra de dosis para los Veintisiete.

EEUU dona lo que no quiere para sus ciudadanos

No será inmediato, porque este suero aún no tiene la aprobación de la reguladora norteamericana, pero en cuanto dé el visto bueno serán enviadas al exterior porque allí esta vacuna no se va a usar.