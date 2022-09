Niños cruzando los campos a nado: la imagen de las inundaciones que dejan más de 1.200 muertos en Pakistán

Poniendo en peligro sus vidas, ya no solo preocupan las inundaciones y no morir ahogado, sino también qué comer y qué beber en medio del riesgo y el miedo a desarrollar enfermedades . Además, muchos de ellos se han quedado sin un techo bajo el que guarecerse, durmiendo a la intemperie, al tiempo en que han visto perder sus cultivos y su ganado . Miles de hectáreas arrasadas y miles de animales víctimas de las inundaciones.

La provincia de Sind, –donde se producen estas imágenes de los niños nadando en medio de campos anegados–, es la más afectada, y no está preparada para más inundaciones ni existen planas para reforzar las infraestructuras ni el sistema de alcantarillado. Lo deja claro Fatima Bhutto, escritora pakistaní, en un ensayo en The New York Times en el que pide no olvidar un término: ‘refugiados climáticos’.