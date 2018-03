Facebook suspende al informador de la trama de captación ilegal de perfiles digitales por la campaña de Trump

Facebook ha suspendido la cuenta del ex empleado de Cambridge Analytica tras denunciar que esta empresa de análisis de datos recopiló ilegalmente datos personales de más de 50 millones de usuarios de la red social para apoyar la campaña presidencial de Donald Trump.

'The New York Times' informa de seis entrevistas con antiguos trabajadores y contratistas de Cambridge Analytica y correos electrónicos y documentos filtrados que demostrarían que no solo trabajaban con datos privados de Facebook y que siguen en poder de la mayoría de esta información.