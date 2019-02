La abuela sádica en silla de ruedas que conmociona Gran Bretaña: tenía a dos discapacitas como esclavas amas de casa

telecinco.es

Es el cuento de la Cenicienta llevado al extremo en pleno siglo XXI. El caso ha conmocionado a toda Gran Bretaña, que aún no entiende cómo un grupo de seres humanos puede tratar así a otros.

Ya la conocen como la abuela sádica en silla de ruedas. Jean Kelly, de 54 años, ha conmocionado a la opinión pública de Gran Bretaña que no da crédito a una historia que bien parece una novela de Stephen King. La abuela sádica tenía como esclavas amas de casa a una madre e hija, Kate Dagleu de 46 años y Karen Jenkins, de 27 aprovechando su discapacidad y bajo un régimen de terror cotidiano, no envano las golpeaba de forma recurrente con su bate de béisbol al que llamaba Bob. No solo eso. Las trataba como si fueran animales, dándoles carne cruda para comer y restos de las papeleras. Todo ocurrió en la localidad de Coventry, según desvela el Daily Mail.

Jean Kelly no estaba solo porque toda la familia la ayudaba a mantener a las dos mujeres bajo el yugo en una imitación radical del cuento de la Cenicienta. Tomaron las llaves de sus puertas, los golpearon y los mataron de hambre para que limpiaran sus casas, lavaran sus ropas, cambiaran sus pañales y alimentaran a sus mascotas. Su "salario" era un solo cigarrillo. No solo eso, durante un tiempo fueron separadas para que no se dieran apoyo mutuo.

La policía finalmente rescató a la pareja, ambas con dificultades de aprendizaje, después de que al cabo de días y días, una de las vecinas escuchara gritos de auxilio. Kate había intentado antes lanzar mensajes de auxilio pero siempre había sido pillada in fraganti y maltratada por hacerlo. Ambas víctimas fueron ingresadas en un hospital totalmente desnutridas.

Dagley tenía dos fracturas en la espalda, dos costillas rotas y moretones en la cara, mientras que su hija sufrió lesiones faciales extensas, un esternón fracturado y un dedo roto. "Durante el tiempo que estuve presa, me vi obligada a limpiar para Jean y si ella no sentía que había hecho un trabajo lo suficientemente bueno, me golpeaban. Desde la salida del sol hasta la puesta del sol me vería obligada a fregar su apartamento, preparar su comida, lavar su ropa y poner en orden. Fue una tortura", desvela la mujer, destrozada psicológicamente.

"Cuando fui rescatada, logré preguntar dónde estaba Karen antes de desmayarme. Cuando me desperté estaba en el hospital, totalmente angustiada. Como la madre de Karen, mi trabajo es protegerla y sentí que la había decepcionado. Me sentí devastada cuando vi su cuerpo diminuto y magullado".

La dura experiencia de la pareja comenzó entre enero y febrero de 2016 después de que la señorita Dagley se hiciera amiga de Kelly al mudarse a su bloque de apartamentos en Tile Hill, Coventry. Al principio, se desarrolló una amistad entre las dos familias y Kelly y su esposo Michael, llevaron a la señora Dagley y su hija de vacaciones a Blackpool para pagarles por su amabilidad. Pero era todo una mentira.

Condenada a 14 años de cárcel

En octubre del año pasado, Kelly fue condenada a 14 años de cárcel por conspiración para encarcelar a las víctimas. La familia también fue condenada por sus fechorías. El juez Anthony Potter desveló en la sentencia que las víctimas fueron tratadas de una manera 'absolutamente bárbara' y agregó: 'El hecho de que los seres humanos en Gran Bretaña puedan ser tratados así por otros miembros de una comunidad civilizada es profundamente impactante". Ahora, las mujeres se han atrevido a contar su historia de Cenicientas.