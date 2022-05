En el momento de la pelea, el actor comenzó a buscar unas drogas que tenía guardadas para consumir. Al no encontrarlas, echó las culpas a su mujer y, entonces, comenzaron los abusos sexuales. "Me quitó la ropa interior y me dijo: ‘Vamos a hacer una búsqueda en la cavidad’. Dijo que estaba buscando su cocaína. Me metió los dedos dentro", ha declarado entre lágrimas y sollozos la actriz.