El alcalde de un pueblo de Francia da pan y agua de comer a los hijos de un matrimonio que no pagaba las facturas del colegio desde hace un año

El alcalde afirma que llamaron en muchas ocasiones y les enviaron numerosos correos electrónicos, sin embargo, nunca consiguieron contactar con los padres . Tampoco iban al colegio ya que por las mañanas y por las tardes recogía a los niños una niñera. Asegura que el año pasado dieron de comer a los niños sin que estuviesen apuntados pero la situación no podía repetirse este año, otras 50 familias hacen lo mismo ; 14 de ellas por problemas económicos lo que supone un coste municipal de 5.000 euros al año . En los otros casos buscaron soluciones a través de los servicios sociales pero la incomunicación con los padres llevó al alcalde a tomar esta decisión.

El personal del centro educativo aseguró que no fue consultado. Se toparon con la decisión tomada y añaden que los problemas con los impagos de los padres no deberían influir en los niños que además fueron apartados a otra habitación a comer. "Son problemas de adultos, si se repitiese me negaría a hacerlo" apostilla una trabajadora.