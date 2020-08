Alemania obligará a pasear a los perros dos veces al día a partir de 2021

Los dueños de perros en Alemania pronto serán obligados por ley a pasear a sus mascotas dos veces al día. La ministra de agricultura del país, Julia Klöckner , afirma que está introduciendo esta nueva ley basándose en la evidencia de que muchos de los 9,4 millones de perros de la nación no están recibiendo el ejercicio o los estímulos que necesitan.

La mayoría de los dueños de perros tienen sacarlo de paseo como algo incorporado a su rutina : se levantan por las mañanas, sacan al perro, van a trabajar o se dedican a sus quehaceres, sacan al perro, cenan y se van a la cama. Los veterinarios no se cansarán de repetirlo: cuanto más tiempo salga el perro a la calle, mejor. Sin embargo, esto parece costar un poco a algunos dueños de perros, porque parece ser que por culpa de nuestro estilo de vida , cada vez más frenético, tenemos menos tiempo para dedicar a las salidas de nuestros canes .

Klöckner insiste en que los resultados del estudio no dejan lugar a dudas: los perros "necesitan actividad y un contacto con el medio ambiente suficiente", incluyendo a otros animales, personas y elementos naturales.

La nueva norma (Hunderverordnung o ‘ Ley Perro ’) es clara: los dueños no se van a salir con la suya, y eso de salir 'a dar una vuelta a la manzana y a casa' no valdrá. Se pide a los dueños que saquen a los perros dos veces de casa, y al menos durante una hora de duración; la norma también prohíbe mantener a los perros atados durante mucho tiempo.

Además, esta ley también incluye normas dentro de los hogares: los perros no se podrán dejar solos en casa todo el día, y deberán tener a alguien que les cuide "varias veces" durante la jornada. "Los perros no son peluches. Tienen sus necesidades, que se han de tener en cuenta", insiste Klöckner según The Guardian.