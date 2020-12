Una mujer procedente de un vuelo de Londres, primer caso en Alemania relacionado con la cepa de Reino Unido

"Las pruebas de que (la nueva cepa) se transnmite más rápido están claras. La tranmisión ha aumentado sustancialmente. No hay pruebas de que la enfermedad sea distinta. Parece que si lo coges es igual que cualquier otra infección del covid. Sobre la respuesta inmune, no hay nada que sugiera que la vacuna no vaya a funcionar igual respecto a otras formas del covid. Ahora mismo la vacuna debería ser igual de efectiva que para el resto de cepas", recalcó esta semana el gobierno británico.