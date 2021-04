La doctora Amaia Foces desde la India: ""La variante india rebasará fronteras y una sola dosis de AstraZeneca no protege"

Amaia Foces está viviendo en primera persona el drama indio. 18 millones de casos. 3.600 muertos en horas. " Es desgarrador, he llorado muchas veces, me pongo una coraza", pero la impotencia marca su día a día. Amaya recibe llamadas rogando una cama, oxígeno, la gente llega en ambulancias sin aliento. Desde su consulta telemática en un colegio de Nueva Delhi, Amaia lleva semanas advirtiendo del repunte . "Estaba programado el kumbh mela , que es la celebración del Ganges , la época de las bodas y el Gobierno en elecciones no quiso pararlo y se ha replicado".

No solo eso. Aunque los expertos no lo tienen claro, las variante india, con una triple mutación, podría estar desafiando las vacunas. "Una dosis de AstraZeneca no protege contra esta variante en India, dos vacunas espero que sí. El virus es extremadamente contagioso y rebasará fronteras. No solo eso. Sin querer alarmas el virus, dice llegará a España, por lo que hay que seguir en alerta. "Aunque haya casos vacunados no bajemos la guardia, continuemos con lo que sabemos que es estar en casa o en espacios abiertos. Hay que prevenir para evitar el calvario de los hospitales indios.