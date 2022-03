Amelia, la niña que cantó 'Let it Go' de 'Frozen' en un búnker de Kiev, logra salir de Ucrania

Amelia Anisovych , la niña ucraniana de siete años que conmovió al mundo cantando ‘Let It Go’ de Frozen en un búnker de Kiev hace unos días, ha logrado salir de Ucrania. La pequeña ha estado seis días sobreviviendo casi sin comida ni agua y ha completado con éxito un viaje de dos días hasta Polonia. Ahora está a salvo con su abuela , lejos de la guerra.

La brutal comparación entre la dulzura de la canción infantil 'Let It Go' de la película 'Frozen' con la frialdad y desolación del búnker donde Amelia cantaba se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales. La adorable interpretación se compartió cientos de miles de veces en varias plataformas y la niña recibió incluso el apoyo de la cantante original de la canción, Idina Menzel, y la compositora Kristen Anderson-Lopez.