Amalia, la niña ucraniana que conmueve al mundo cantando ‘Let It Go’ de Frozen en un búnker de Kiev

Amalia ha conmovido al mundo desde su búnker de Kiev: lo ha hecho con una conmovedora interpretación de la canción Let It Go de la película Frozen. El vídeo es uno de los más compartidos en redes sociales en las últimas horas como muestra de apoyo a los refugiados y a las víctimas civiles en el conflicto. La brutal comparación entre la dulzura de la canción infantil 'Let It Go' con la frialdad y desolación del búnker donde la niña canta se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales.