Yana tiene 80 años y, con pulmonía, está postrada en una cama. No sólo no puede bajar a los refugios de la capital ucraniana, Kiev, cuando los ataques rusos arrecían, si no que depende íntegramente de Katia, una vecina que cada día se ocupa de que no le falte de nada. "La cuido, la lavo y le doy sus medicinas", explica Katia, apuntando que "los medicamentos se están acabando y necesitamos pañales". Esa falta de productos ha llevado a muchos voluntarios a movilizarse para hacerlos llegar a través de la frontera con Polonia.