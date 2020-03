Tres ancianas se mudarán juntas porque no quieren pasar la cuarentena solas

Ciudadanos de todo el mundo deben permanecer en el interior de sus viviendas durante al menos dos semanas debido a la pandemia de coronavirus, ese es el mensaje mandado desde sus gobiernos.



Mientras que algunos disfrutan el tiempo en casa, otros prefieren pasar el tiempo con sus compañeros.



El gobierno del Reino Unido ha ordenado a las personas mayores de 70 años que se refugien para evitar la captura de Covid-19.



Pero tres compañeros del norte de Inglaterra, Doreen, Dotty y Carol, piensan que sería más divertido si se pusieran en cuarentena juntos. Ellas tienen más de 70 años y se conocen desde hace más de 40 años.



Doreen afirmó a BBC Breakfast: "Tendremos una semana en nuestras propias casas en auto aislamiento y si aún estamos en forma y bien, entonces decidiremos en qué casa ir y vivir".



Las mujeres destacaron que todas tenían propiedades con un número similar de habitaciones, pero que cada lugar tenía algo más que ofrecer.



Dotty y Jayne tenían jardines traseros decentes donde podían hacer ejercicio y relajarse, mientras que Doreen tenía Netflix y parecía muy feliz ante la idea de ver atracones de series. Boromearon diciendo que recibirán un 'suministro' de vino antes de cerrarse del mundo.



Las mujeres dijeron que habían sido amigas durante tanto tiempo y que no se sentiría bien si no estuvieran juntas durante la pandemia de coronavirus.



"Nos hemos visto por divorcios y pérdidas, nos vamos de vacaciones juntos, nos cuidamos. Sentimos lástima por aquellos que van a estar sin trabajo"