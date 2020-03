Italia supera a China en número de muertos: los camiones militares no dan abasto con los féretros

No es extrañar que los expertos chinos que han acudido a Italia a ayudar a frenar un virus que conocen bien. Y su informe de lo que han visto en Italia es demoledor. No entienden cómo la gente puede circular por las calles, no entienden que haya italianos que se atrevan a ir juntos, que queden a cenar, que vayan en transporte y que no se haya parado el hecho de ir a trabajar.