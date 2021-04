Jolie dejó a un lado su faceta de directora por un cambio en su 'situación familiar'

En los últimos años Angelina Jolie ha vuelto a la gran pantalla protagonizando películas como 'The One And Only Ivan', pero, hasta el año 2017, estaba centrándose más en su papel de directora, productora ejecutiva y guionista. Unos cargos que tuvo que dejar de lado debido a un cambio en su situación familiar, según ella misma ha confirmado.