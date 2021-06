Ángelito, el único alumno que acude al colegio con la vuelta de las clases presenciales en México

Angelito ha sido el único de 178 estudiantes que h a regresado al aula con la vuelta de las clases presenciales en México . Estas llevaban 15 meses siendo a distancia por la pandemia de covid . A la vista de lo sucedido es evidente que las familias mexicanas no están muy seguras con las medidas anticoronavirus de los centros de enseñanza. Pero Angelito lo tiene claro: “Me gusta esta escuela y estar con mi maestra”.

Sin embargo, con la vuelta de las clases presenciales los centros de Tlalnepantla, Coacalco, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec, en la periferia de Ciudad de México, las escuelas estaban prácticamente vacías . Los profesores creen que se debe a la desconfianza de los padres. Por un lado porque tienen que firmar una carta en la que eximen al centro de cualquier responsabilidad ante un contagio y, por otro, porque las familias creen que no se dan las condiciones de un retorno seguro después de que se hayan cerrado escuelas de cinco distritos de nuevo por la alta incidencia de covid.

Los únicos que no han dudado para volver a la escuela son Angelito y sus padres. Ha sido el único estudiante de 178 que ha acudido desde el primer día al Jardín de Niños “Margarita Maza de Juárez”, en Ecatepec, según ha informado El Sol de México .

“Él está al pie del cañón, él está segurísimo. Él no se quiere ir a pesar de que no hay más compañeros, así que dijo ‘yo me quedo’”, ha asegurado su maestra.