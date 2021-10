Hannah Gutierrez-Reed, la responsable de preparar armas de utilería en el rodaje de la película 'Rust', en la que perdió la vida la directora de fotografía Halyna Hutchins tras un disparo del actor Alec Baldwin , ha insistido en que "no tiene idea" de dónde procedió la munición real y ha culpado de la tragedia a los responsables de reducción de costes .

La joven armera admitió que no estaba segura de estar lista para esta labor. Así, la semana pasada, Gutierrez-Reed colocó tres armas en el exterior del set, preparadas para ser usadas por Baldwin durante el rodaje. Fue el primer ayudante de dirección, Dave Halls, el encargado de dársela, pero sin saber que estaba cargada con balas reales. De hecho, al actor le afirmaron que "el arma está fría", algo que en la jerga hollywoodiense quiere decir que es de fogueo y, por tanto, no es mortal.

"Ella era un poco descuidada con las armas, a veces las agitaba", señaló una persona que trabajó con Gutierrez-Reed en 'The Old Way', la próxima película de Nicolas Cage. El incidente más preocupante ocurrió cuando Gutierrez-Reed supuestamente cargó un arma y se la entregó a la actriz infantil Ryan Kiera Armstrong sin revisarla. En ese momento, los miembros del equipo intervinieron y exigieron que se detuviera el rodaje hasta que la armera comprobara adecuadamente el arma de fuego.