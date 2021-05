Asesores del Gobierno británico abogan por mantener el teletrabajo indefinidamente

A juicio de los miembros del Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE), no hay necesidad de volver de manera apresurada a las oficinas porque eso aumenta drásticamente su contacto con los demás. Estos asesores argumentan que trabajar desde casa es una forma simple y barata de reducir el contacto .

El consejo actual es trabajar desde casa a menos que sea necesario estar en la oficina . Una fuente asesora de alto nivel le dijo a 'The Times' que un regreso a gran escala a las oficinas no sería lo mejor, al menos hasta que se comprenda mejor cómo las reaperturas adicionales afectarían al país.

Ian Boyd, miembro de SAGE y profesor de la Universidad de St Andrews, está de acuerdo y dice: "Basándonos en la información que he visto, no deberíamos volvernos indiferentes sobre la capacidad del virus para atacarnos. Mantener medidas razonables para reducir la tasa de contacto no esencial entre personas es proporcional a las circunstancias".