La astróloga londinense Jessica Adams, que predijo el coronavirus en febrero de 2019, e incluso mencionó la fecha (10 de enero) en la que murió la primera víctima en la localidad china de Wuhan , donde se originó la pandemia, ha asegurado que no hay señales de que la enfermedad se desacelere. Es más, dice que no deberíamos esperar una vacuna y que el mundo "aprenderá a vivir" con el covid puesto que éste ha llegado para quedarse.

Navidad "fantástica" a partir del día 21

No obstante, Adams vaticina que "habrá Navidad y que será fantástica" puesto que veremos ciclos astrológicos positivos que no han estado presentes en décadas, todo sobre la amistad, el grupo y la seguridad global. Insta a que estemos atentos a las grandes noticias que llegarán el día 21 de diciembre.

Trump podría hacer las maletas

La astrología es un sistema de 4.000 años de antigüedad que estudia la alineación de las estrellas y los planetas para predecir el futuro. Jessica lo describe como "completamente no científico" y "glorioso y excepcional". "No obedece a las estadísticas y no se puede ejecutar a través de una computadora. Estás viendo una efemérides: una enorme colección de datos desde 1900 hasta 2050 y buscando patrones. La astrología es solo historia y la historia se repite", argumenta.

El viaje astrológico de Adams comenzó a los ocho años, cuando creció en Brixton, al sur de Londres, y se quedó fascinada con un programa de televisión para niños basado en el libro 'Catweazle and the Magic Zodiac', de Richard Carpenter. Añade que "no había antecedentes familiares. No sentí que hubiera sido elegida. Simplemente sucedió''.