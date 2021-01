Los polémicos audios que el médico de Maradona envió antes de su muerte: "Se va a cagar muriendo el gordo"

En estos mensajes de voz se puede escuchar al doctor comentándole a su compañera en qué condiciones encontró al deportista argentino: "Entramos a la pieza y estaba frio, frio. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, El Negro, yo y Monona y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada".