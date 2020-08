'The End of the F***ing World' y 'Chernobyl' triunfan en unos BAFTA TV Awards marcados por el coronavirus

Una sorprendida Glenda Jackson recibió con entusiasmo el premio a la mejor actriz principal por el drama 'Elizabeth is Missing'. En una noche extraña en la que Idris Elba recogió virtualmente el premio especial, sin duda la gran triunfadora de la noche fue 'The End of the F***ing World', reconocida como mejor drama de la temporada y que también se llevó para casa el premio a la mejor actriz secundaria. Quizá el título de la serie da una pista de lo que ha sido este año, un año aciago para el cine y la televisión, con rodajes paralizados por la pandemia y el glamour puesto en cuarentena.