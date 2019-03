Barbra Streisand asegura que las supuestas víctimas de abuso sexual de Michael Jackson querían "estar allí"

Cuando se le pregunta sobre los efectos que este hecho ha podido tener en los presuntos afectados, Streisand considera que ellos "estaban encantados de estar allí". "Ambos se casaron y ambos tienen hijos, así que eso no los mató", ha añadido. Ella considera que son los padres de estos niños los culpables de que sucedieran estos abusos: "Me siento mal por los niños. Me siento mal por él. Culpo, supongo, a los padres, porque permitieron a sus hijos dormir con él".