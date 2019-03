El violador de Martorell no habría tenido probablemente un permiso en Madrid

Hace dos días Tomás Pardo, conocido comoreconoció en la Audiencia de Barcelona que en el trascurso de un permiso penitenciario secuestró, violó y apuñaló a una mujer , a quien después abandonó. Sin embargo, según expresa no habría disfrutado “probablemente” de dicho permiso en la capital gracias al correspondiente análisis psicológico de peligrosidad de un psicólogo forense.

Tal y como expresa la experta “ no hay psicólogos forenses en Cataluña en vigilancia penitenciaria” , algo importante en la concesión del permiso a Pardo ya que “al que cuentan con este servicio son Madrid y Asturias”. En la misma línea, desde la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia, corroboran que “solo hay este tipo de gabinetes en Madrid y Asturias”.

¿Es posible la reinserción de un violador?

Otros expertos que también creen en la reinserción son Andrés Puello, profesor de Psicología en la Universidad de Barcelona, y Miguel Pérez, profesor de psicopatología en la Universidad de Salamanca, aunque coinciden en que no es posible en todos los casos. “Se puede ser un poco optimista, pero realista a la vez. La rehabilitación de los delincuentes sexuales es posible, pero es difícil o muy difícil”, dice Pueyo mientras que Pérez asevera que “las infraestructuras de nuestra sociedad no tienen recursos suficientes para atender la reinserción de este tipo de presos”.