Una bebé de siete meses muere en Ohio, víctima de un tiroteo cuando iba en coche con su padre

La familia Hughes está lidiando con la pérdida de la bebé, una niña "adorable" que "tanto amaban". "Solo saber que se ha ido, duele. Me duele saber que ya no está con nosotros", señaló a 'WTOL 11' en una vigilia por la menor el jueves por la noche, Carla Glover , familiar de la pequeña.

"Simplemente no tiene ningún sentido. No entiendo nada al respecto para saber que los bebés están muriendo a manos de las armas. Y no son las armas. Es la gente detrás de las armas la que está matando a nuestros bebés", agregó. La Policía de Toledo busca a los sospechosos, pero por ahora no hay nadie detenido.