Más de 40 dotaciones de bomberos trabajan para apagar un devastador incendio en el centro de Lima (Perú)

El incendio se ha registrado muy cerca del lugar en donde en diciembre de 2001 se produjo otro siniestro similar que se saldó con casi 300 muertos y más de 500 heridos. Por ahora, en esta ocasión no se han conocido heridos.

"El trabajo de los bomberos ha permitido confinar este incendio, pero no está controlado, sino que se ha definido su perímetro para que no se extienda", ha explicado el mandatario peruano. Por el momento no hay personas heridas ni atrapadas. Para facilitar el trabajo de los bomberos se han cerrado algunas vías.