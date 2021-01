Una camarera de EEUU salva la vida de un niño de 11 años tras destapar el salvaje maltrato de sus padres

Los hechos se produjeron el 1 de enero pasado en el restaurante Mrs. Potato. Atendía a las mesas cuando observó algo raro. "Había una familia, les llevé lo que pidieron pero a uno de los niños no le dejaban comer ", recuerda Carvalho. No fue lo único que captó su atención, el pequeño estaba lleno de moratones , por lo que se colocó donde sus padres no pudieran verla.

"Le pregunté si necesitaba ayuda y me dijo que sí"

"Él podía verme, pero sus padres no, así que escribí un cartel para preguntarle si estaba bien, y me dijo con la cabeza que no", añade la camarera, que decidió escribirle otro cartel. "Le pregunté si necesitaba ayuda y me dijo que sí", subraya. Confirmadas las sospechas, llamó a la policía.