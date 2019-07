La justicia italiana deja en libertad a la capitana del Sea Watch, Carola Rackete

🔴🔴 Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto di #CarolaRackete e non ha disposto nei suoi confronti nessuna misura cautelare. La nostra #Carola è libera! #FreeCarola #SeaWatch

El pasado lunes, Rackete había compadecido ante la magistrada. Entonces, aseguró que no había querido golpear a la patrullera. "Pensé que no se movería. No quería golpearlos", afirmó. La Fiscalía la acusaba de los delitos de negativa a obedecer a un buque de guerra, resistencia a la autoridad, violencia contra buques de guerra o navegación en zona prohibida. Por ello, solicitaba la validación de la detención.