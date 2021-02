El príncipe Harry y Meghan Markle anunciaban este 14 de febrero que están esperando su segundo hijo . La fecha elegida para hacerlo no era casual, y es que, más allá de que coincidiese con el llamado ‘Día de los enamorados’, San Valentín, constituía un guiño cariñoso y nostálgico a Lady Di.

Podemos confirmar, dice la pareja, que “Archie será hermano mayor", afirmaba. El duque y la duquesa de Sussex están encantados de esperar su segundo hijo . Tan felices que contarán todo en un superprograma en la CBS c on la gran diva americana de la televisión, Oprah Winfrey , íntima amiga del matrimonio, para contar los detalles de la maternidad y de la mudanza a Estados Unidos.

Un esperado anuncio después de que Meghan sufriese un aborto

El anuncio de su embarazo se produce pocos meses después de que Meghan Markle comunicase en un artículo del 'New York Times' que había sufrido un aborto. Así lo ha comunicaba en una carta desgarradora publicada en 'The New York Times' en la que narra con todo lujo de detalles cómo sufrió la pérdida y cómo ella y su marido, el Príncipe Harry, han vivido el dolor de perder un hijo antes de nacer. El artículo de opinión llevaba por título