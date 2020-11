Meghan Markle reconoce en una desgarradora carta al NYT que sufrió un aborto espontáneo

Meghan Markle ha sufrido un aborto espontáneo. Así lo ha contado en una carta desgarradora publicada en The New York Times en la que narra con todo lujo de detalles cómo sufrió la pérdida y cómo ella y su marido, el Príncipe Harry, han vivido el dolor de perder un hijo antes de nacer. El artículo de opinión lleva por título 'Las pérdidas que compartimos' conmueve pero sorprende. No en vano, esta iniciativa no encaja con el deseo de privacidad que la pareja tanto ha exigido a la prensa y por la guerra abierta y judicial que la pareja mantiene contra varios medios de comunicación.