"Fátima era mi amiga": un niño no encuentra consuelo ante el brutal asesinato en México

Fernando no encuentra consuelo. La pérdida de su amiga Fátima Cecilia de solo siete años ha sido un varapalo del que tardará en recomponerse. Desde que la Policía de México encontrase su cuerpo en una bolsa de plástico, el pequeño no ha dejado de visitar la casa donde vivía la niña. "Era mi amiga", dice desconsolado a CNN .

El brutal asesinato de Fátima no solo ha conmocionado Ciudad de México . La atrocidad del crimen ha movido a todo el país, donde se han sucedido las protestas contra una sociedad machista, contra un país en donde se cometen diez feminicidios al día.

Secuestrada y asesinada

Según declaró tras ser detenida, decidió secuestrar a Fátima porque la familia de la niña no la prestaba mucha atención y, por eso, cuando su pareja la amenazó con violar a sus dos hijos si no le llevaba una novia joven, no lo dudó. Este, asegura, la vistió de novia, le pintó las uñas y abusó de ella. Sin embargo, ha confesado ser ella quien asfixió a la menor con una correa.