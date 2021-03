“Cerveza y chupito gratis para los vacunados”: Israel pone las dosis contra el coronavirus hasta en el bar

Marcando récords, Israel administra 97,47 dosis únicas por cada 100 personas, muy lejos de los 62,37 de Emiratos Árabes Unidos, los 31,82 de Reino Unido, los 24,33 de Estados Unidos o los 8,68 de España, que se sitúa por otra parte por delante de países como Alemania (8,13) o Francia (7,41), según datos de Our World in Data.

Chupitos, cervezas, pizzas, guisos o pasteles gratis por vacunarse

La carrera por la vacunación no cesa, y por eso Israel no deja de atacar distintas estrategias para que su vertiginoso ascenso en la administración de dosis no decaiga, como parece que está haciendo poco a poco, suavizándose el ritmo en el número de vacunados. A medida que el país avanza en su campaña, la curva de las dosis administradas se va suavizando y cada vez aumentan las probabilidades de encontrar a ciertos sectores de la población que, pese a todos los ensayos clínicos, todos los informes de eficacia y todas las evidencias que apuntan que las vacunas son cruciales para la lucha contra el SARS-CoV-2 y la covid-19, –apreciándose ya, de hecho, los primeros signos del impacto positivo–, aún hay quien se muestra reticente a ser vacunado.

El 'pase verde', un incentivo también para vacunarse

Según informa The Times of Israel, además, no solo se usa la bebida como reclamo y no es este el único establecimiento en seguir una iniciativa como esta, puesto que otros propietarios están ofreciendo desde pizzas, hummus o guisos hasta pasteles gratis para ayudar a incentivar la vacunación y persuadir tanto a jóvenes como no tan jóvenes.