La familia de 'El Chapo' agradece al Gobierno mexicano la liberación de Ovidio Guzmán

Badillo ha afirmado en una rueda de prensa que fue el propio López Obrador quien ordenó la liberación de 'El Ratón', quien estuvo detenido durante cinco horas , ya que no había elementos suficientes para una detención formal. "Todavía no se sabe con exactitud dónde estuvo Ovidio Guzmán las cinco horas que estuvo retenido , y también ignoro dónde pueda estar en este momento", han subrayado.

Además, ambos han asegurado que la familia agradece que los militares que detuvieron a Ovidio Guzmán no cometieran abusos y han detallado que no hubo ninguna negociación con el Gobierno para su liberación. "Tenemos un presidente humano, un presidente cristiano, un presidente que finalmente no tomó la decisión de causarle daño a Ovidio", ha recalcado González.