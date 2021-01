China vuelve a levantar el 'Arca de Noé' ante el repunte de casos de covid

Dos rebrotes de coronavirus activos

China trabaja contrarreloj para contener sus dos rebrotes de coronavirus activos en las provincias nororientales de Hebei y Heilongjiang , que han provocado el confinamiento de más de 20 millones de personas y cifras de contagios no vistas desde marzo del año pasado, mientras continúa con su campaña de vacunación en vísperas del Año Nuevo lunar.

Cómo construyen tan rápido en China

Otro elemento importante que no hay que desdeñar es el sistema de turnos de los trabajadores, tres turnos diarios en los que no se para nunca. Como destaca Jesús Sanz, co-director del Máster en Gestión y Planificación Sanitaria de la Universidad Europea-SEDISA no hay que olvidar que los trabajadores en este caso y los profesionales que van a trabajar en estos hospitales son militares.