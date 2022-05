Chris Rock bromea sobre la bofetada de Will Smith en los Oscar: "Recuperé la mayor parte de mi audición"

"Estoy bien, si alguien se preguntaba... Recuperé la mayor parte de mi audición ", bromeó el estadounidense, según informó 'The Times of London' y como recoge Daily Mail . El cómico de 57 años no dudó en bromear sobre su agresión delante de unas 5.000 personas en el escenario del Royal Albert Hall de Londres, en la gira de su comedia 'Ego Death'.

"La gente espera que hable de tonterías y no lo voy a hacer ahora. Sí eventualmente en Netflix", continuaba bromeando el cómico. Ya anteriormente Chris Rock había bromeado sobre ello en otro de sus shows, donde aseguró que no iba a hablar más de la bofetada a menos que le pagasen: "Estoy bien, tengo un espectáculo completo y no hablaré de eso hasta que me paguen".